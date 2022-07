Gehavende Tiesj Benoot gaat mee losrijden op rustdag en grapt alweer: “Door blessures aan rug en heup, voel ik de pijn in mijn benen misschien minder”

Tiesj Benoot liep gisteren ernstige verwondingen op bij een zware val in de rit naar Carcassonne. De renner van Jumbo-Visma moest na de etappe lange tijd behandeld worden op de bus. Vanochtend was het schade opmeten.

“Mijn rechterkant ligt volledig open”, zei Benoot. “Mijn heup is gezwollen. Vannacht heb ik een pijnstiller moeten nemen om te kunnen slapen. Als ik op mijn linkerkant lig, lukt het wel, maar als ik me onbewust in mijn slaap draai, word ik automatisch wakker door de pijn.”

Het kan de Oost-Vlaming niet tegenhouden. Hij stapt vandaag toch alweer op de fiets, ook al is het dan rustdag in de Tour. “Ik ga toch wat fietsen want anders stijft alles op en dat is net wat je niet wil natuurlijk. Misschien rij ik vanavond zelfs nog even extra op de rollen, maar dat ga ik nog bekijken.”

Aan opgeven denkt hij hoe dan ook nog niet. “Ik wil mee tot in Parijs. Makkelijk word het zeker niet, maar door die pijn aan mijn rug en heup ga ik misschien de pijn in de benen minder voelen”, kon er alweer een lach van af bij Benoot.