Limburgs Kankerfonds steunt kankeronderzoek met 681.000 euro

Hasselt

Het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) geeft met schenkingen van in totaal 681.000 euro een stevige boost aan het kankeronderzoek in Limburg. Vijf onderzoeksprojecten krijgen in totaal 231.000 euro aan werkingsmiddelen, 450.000 euro gaat naar de aankoop van onderzoeksapparatuur.

Het onderzoeksinstituut Biomed van de UHasselt kreeg 85.800 euro voor onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuwe kankertherapie met stamcellen uit wijsheidstanden. Het Jessa ziekenhuis kreeg 90.900 euro. Dat gaat naar drie projecten. Het Bear project doet onderzoek naar het tegengaan van haaruitval tijdens chemotherapie en het verminderen van vaginale complicaties na radiotherapie. Het Help-project focust op kankerpatiënten die kampen met lymfoedeem van de arm na borstkanker en huidreacties ter hoogte van handen en voeten door chemotherapie. En het Care-project doet onderzoek naar huidreacties als nevenwerking na een oncologische behandeling. Tenslotte kreeg de UHasselt 54.000 euro voor onderzoek naar spiermassaverlies bij patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker. raru