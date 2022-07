Hasselt

Ooit was ze een tv-persoonlijkheid, nu is de onlangs getrouwde Hanne Troonbeeckx (43) influencer en hoogsensitiviteitscoach in haar eigen Happy Factory. “Om de persoon te worden die ik nu ben, is heel wat zelfreflectie aan vooraf gegaan. Ik leefde naar de verwachtingen van anderen, in plaats van die van mezelf.”