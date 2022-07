Maasmechelen

Dennis Hamers (41) uit Maasmechelen, postbode en trainer Termien

Nathalie Meesen (39) uit Tongeren, huisvrouw

Kinderen: Xavi (11) en Luíz (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn in november 19 jaar samen. We hebben elkaar destijds leren kennen in het Karrewiel in Hoeselt toen Dennis bij SK Tongeren voetbalde”, vertelt Nathalie. (jth)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken