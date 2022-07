Grappige bijwerking van hittegolf: chocolade hangt slap in de rekken

Nu het steeds warmer wordt, moeten bedrijven hun klanten en winkels koel houden. Maar een winkel in West Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk leek het daar moeilijk mee te hebben. Een vrouw wilde een chocoladereep kopen, maar werd snel teleurgesteld: als gevolg van de hittegolf zag ze enkel honderden gesmolten repen slap in de rekken hangen.