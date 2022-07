Juul Kabas gestorven op 77-jarige leeftijd: “Zijn overlijden kwam onverwacht”

Juul Kabas, de Vlaamse volkszanger die onder meer bekend is van het nummer ‘’t Zijn zotten die werken’, is overleden. Hij werd 77 jaar. “Zijn overlijden kwam totaal onverwacht”, zo meldt zijn familie in een persbericht. “We zijn diepbedroefd.”

Juliaan Deckx, de echte naam van de volkszanger, is onverwacht overleden in de nacht van 17 op 18 juli, zo meldt zijn familie. “Zijn overlijden kwam totaal onverwacht. De familie is diepbedroefd, maar tegelijk dankbaar voor het mooie leven dat hij mocht leiden, met de steun en support van zovelen.”

Juul Kabas begon in het orkest van zijn broer Marc Deckx en zorgde daarbij voor de komische noot tot hij zelf zijn eerste hit scoorde. Zijn bekendste nummers zijn ‘Ze noemen mij de Juul Kabas’ uit 1969 en ‘’t Zijn zotten die werken’ uit 1979.

Zijn dertigjarige carrière werd in 1999 gevierd. Hij heeft jaren samen met zijn echtgenote café/taverne ‘t Lindenhof achter de kerk van Retie uitgebaat. In 2009 werd hij opgenomen in de eregalerij van Radio 2 voor een leven vol muziek.