Om 12u wordt Toby Alder­weireld (33) voorgesteld bij ­Antwerp. De nieuwe leider van de defensie – dat moet hij toch ­worden – kan dan zijn keuze om Al-Duhail al te verlaten toe­lichten. Al is het natuurlijk ­geweten dat de Rode Duivel ­ernaar snakte om ­eindelijk terug te keren naar ‘zijn’ stad, zeker in combinatie met de ambi­tieuze club die de Great Old is.