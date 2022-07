Na Wout van Aert krijgt ook Florian Sénéchal het aan de stok met Peter Sagan: “Hij moet een minimum aan respect opbrengen”

Peter Sagan (Team TotalEnergies) heeft opnieuw geen vrienden gemaakt in het peloton. Na zijn geruzie met Wout van Aert is het nu Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl Team) die zich boos maakt nadat hij in volle sprint een zetje kreeg van de Slovaak.

“Ik weet het wel, het is een sprint, maar is het altijd hetzelfde. Ik heb veel respect voor deze kampioen, maar hij moet ook een minimum aan respect voor andere renners opbrengen”, fulmineerde de Fransman in de Franse sportkrant L’Equipe over de voormalige wereldkampioen.

Door het zetje van Sagan bleef Sénéchal naar eigen zeggen bijna haken achter de voet van een nadar. “Ik had direct het beeld van Fabio Jakobsen in Polen in mijn hoofd. Daarom heb ik in mijn sprint afgeremd en ben opnieuw vertrokken, maar toen was het al voorbij.” Uiteindelijk finishte Sénéchal als zevende. De Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) won zijn eerste Touretappe voor Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Eerder deze Tour had Sagan ook al ruzie gemaakt met Van Aert. Na de derde Tourrit wees hij de Belg toen letterlijk en figuurlijk met de vinger. “Ik zat in een heel goede positie, maar ik werd afgestopt. Die bewegingen van Van Aert waren echt lelijk. Die vinger was ook voor hem bedoeld, hij weet dat”, raasde de Slovaak toen. Ook in 2020 lagen de twee al eens overhoop in de Tour. In de elfde etappe kreeg Van Aert toen in de massasprint een beuk van Sagan, die later gedeklasseerd zou worden. Van Aert trakteerde de ex-wereldkampioen toen op een middenvinger.