Jasper Philipsen sluit in de Tour reeks van tweede en derde plaatsen eindelijk af: “Hier heb ik zó lang op gewacht”

Ein-de-lijk. Jasper Philipsen heeft zijn ritzege in de Tour beet. Geen renner die deze en vorige Tour meer dichte ereplaatsen verzamelde dan de 24-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck. Maar in Carcassonne klikte de puzzel dan toch in mekaar. Zelden zorgde een ritzege voor zoveel opluchting. Niet alleen bij de renner zelf. “Honderd keer heb ik hem gezegd: al die tweede en derde plaatsen betekenen vooral dat je hier ook kan winnen.”