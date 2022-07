Maatregelen om energieverbruik te verminderen: Franse supermarkten gaan temperatuur verlagen

De Franse retailsector - waaronder grote supermarktketens zoals E. Leclerc, Carrefour, Intermarché en Casino - is het eens geraakt om vanaf de herfst maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen. Zo zullen ze hun verlichte uithangborden meteen na sluiting uitschakelen, 30 tot 50 procent minder verlichting gebruiken en de temperatuur in hun winkels verlagen.

Sectorfederatie Perifem maakte de plannen voor “energetische soberheid” maandag bekend. De gezamenlijke maatregelen om het energieverbruik te verminderen, komen er “wegens het risico op tekorten in de elektriciteitsvoorziening deze winter, aangekondigd door de regering”, luidt het.

Frans president Emmanuel Macron had in een toespraak op 14 juli, de nationale feestdag, gezegd dat zijn regering werkt aan “soberheidsplan” om het energieverbruik te verminderen. Frankrijk moet zich opmaken om het zonder Russisch aardgas te stellen, in verband met de oorlog in Oekraïne.

Op 15 oktober gaan de maatregelen van de retailsector van kracht.