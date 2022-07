David Goffin stijgt 4 plaatsen op ATP-ranking, geen wijzigingen in top 15

David Goffin, die naar de 71e plaats was gezakt, stijgt op de maandag verschenen ATP-ranking vier plekken naar de 67e plaats. Er vonden verder geen wijzigingen plaats in de top 15.

De beslissing van de internationale tennisbonden ATP en WTA om geen punten toe te kennen aan het toernooi van Wimbledon zorgde vorige week voor veel verschuivingen op de ranking. Dat is nu verleden tijd. Na Goffin is Zizou Bergs, op plaats 143e (+6) de tweede Belg in de hiërarchie, voor Michael Geerts op stek 238 (+3).

Aan de top van het klassement staat nog steeds de Rus Daniil Medvedev, gevolgd door de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaard Rafael Nadal. De Amerikaan Maxime Cressy won zondag in Newport zijn eerste titel op het circuit en schoof 8 plaatsen op naar de 33e plaats. De Argentijn Francisco Cerundolo, die in Båstad won, deed het nog beter met een winst van 9 plaatsen om net in de top 30 te komen. Dit is hun beste positie ooit.