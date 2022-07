Camille Laus teleurgesteld nadat ze sneuvelt in reeksen op 400 meter op WK atletiek: “Had op meer gehoopt”

Laus werd in haar reeks zevende in 52.56, de 31e tijd op 43 deelneemsters. Eerder sneuvelde ze met de rest van de gemengde aflossingsploeg ook al in de reeksen. Belgisch kampioene Van Den Broeck werd in haar reeks achtste en laatste in 53.16, de 40e tijd.

“Ik ben teleurgesteld met deze chrono”, bekende Laus zondag na afloop. “Op voorhand wist ik dat de kwalificatie moeilijk zou zijn, gezien de concurrentie hier in Eugene, maar toch had ik gehoopt op een betere tijd. Ik zal nu met Jacques (Borlée, haar coach, red) moeten bekijken wat er gebeurd is. Ik denk dat ik mijn race slecht heb ingedeeld. Ik wou snel starten, maar ik vrees dat dat niet gelukt is.”

Voor Laus was het de eerste individuele baanronde op een WK. “Ondanks alles blijft dat toch een mooie ervaring. Het komt er nu op aan hieruit te leren en stappen te zetten, om competitiever te worden. Ik hoop me ooit met de besten te kunnen meten.”