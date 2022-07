Dylan Borlée nadat hij meteen halve finales haalt in eerste individuele 400m op WK: “Dit zorgt voor voldoening”

Kevin Borlée, Dylan Borlée en Alexander Doom plaatsten zich zondag op het WK atletiek in Eugene (Oregon) voor de halve finales van de 400 meter. Dylan Borlée en Alexander Doom deden dat door in hun reeks in de top drie te finishen, Kevin Borlée werd dankzij zijn tijd opgevist.

Dylan Borlée werd in zijn reeks tweede in 45.70, Alexander Doom was een reeks eerder als derde gefinisht in 46.18. Kevin Borlée werd in zijn reeks pas vierde, maar zijn 45.72 was wel de snelste van alle deelnemers die zich niet in de top drie konden plaatsen.

De Botswaan Bayapo Ndori was de snelste in de reeksen. Met 44.87 bleef hij als enige onder de 45 seconden. Van 24 halvefinalisten liep Dylan Borlée de 12e, Kevin Borlée de 13e en Alexander Doom de 24e tijd.

Na reeds vier WK-deelnames (2013, 2015, 2017, 2019) met de aflossingsploeg, was het voor Dylan Borlée de eerste individuele baanronde op een wereldkampioenschap. “En dan meteen doorstoten naar de halve finales, zorgt wel voor voldoening”, vertelde hij zondag.

“Ik wist dat er veel wind stond en paste daarvoor mijn race aan. Ik ben kalm gebleven, ook al wist ik dat de wind in de eerste rechte lijn en de bocht pal op kop zou staan. Gezien de omstandigheden heb ik een mooie prestatie neergezet. Voor het overige wist ik vooraf niet echt waaraan ik me moest verwachten, maar tijdens de race liep het vlot. Bovendien zijn we met drie geplaatst voor de halve finales en dat is schitterend nieuws, ook voor ons aflossingsteam. Ik ben zeer gemotiveerd om hier op dit WK nog veel te laten zien.”

Tweevoudig Belgisch kampioen Doom moest niet eens in de buurt komen van zijn persoonlijk record (45.34) en seizoensbeste (45.36) om in 46.18 de kwalificatie voor de halve finales veilig te stellen. “Nochtans was het moeilijk in baan 8, want ik had niemand voor me. Ik wist dat de atleet in baan 7 een snelle eerste 200 meter had, dus wachtte ik totdat hij op gelijke hoogte kwam. Ik wist dat het een strijd zou worden voor die derde plaats en finaal heb ik het tot op de meet uitgehouden.”