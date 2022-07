Lahsene Bouchikhi moest na 30 km opgeven in WK-marathon door maagkrampen

Lahsene Bouchikhi kon niet finishen in de marathon bij de mannen, zondag op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Voor Bouchikhi was het nog maar de tweede marathon van zijn carrière. Na zijn schitterend debuut in februari in Sevilla (2u10:22) moest hij in Eugene al snel lossen. Hij gaf er nog voor de passage van 30 km de brui aan. Later bleek dat hij te kampen had met maagkrampen, waardoor hij niet meer verder kon.