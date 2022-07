Naomi Van Den Broeck kwam “energie tekort in laatste rechte lijn” in uitschakeling in de 400 meter op WK atletiek

Belgisch kampioene Naomi Van Den Broeck kon zich zondag niet plaatsen voor de halve finales van de 400 meter bij de vrouwen op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Van Den Broeck werd in haar reeks achtste en laatste in 53.16, de 40e tijd.

“Spijtig dat dit net nu moet gebeuren, want dit is de traagste chrono van mijn seizoen”, bekende ze na afloop. “Ik wil geen excuses zoeken, maar vorige week was ik ziek en we hebben mijn trainingen moeten aanpassen om dat virus te verslaan. Tijdens de opwarming voelde ik me goed, maar op het einde van de race kwam ik energie tekort. Mogelijk heeft dat virus daar wel iets mee te maken. Maar dat maakt ook deel uit van de sport en je moet het maar aanvaarden. Ik zit nog maar aan het begin van mijn carrière en dit was mijn eerste individuele 400m op een groot toernooi.”