Belg Isaac Kimeli finisht als beste Europeaan op 10km op WK atletiek: “Opdracht volbracht”

Isaac Kimeli is zondag op de derde plaats geëindigd in de 10.000m op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Onze 28-jarige landgenoot, sinds vorig jaar in Torun de Europese indoorvicekampioen op de 3.000m, zat lange tijd in de kopgroep, moest pas in het slot helemaal voorin lossen en eigende zich in 27:43.50, een seizoensbeste, de tiende plaats toe. Daarmee werd hij de beste Europeaan.

“Vooraf had ik gemikt op een stek in de top twaalf, om beter te doen dan vorig jaar in Tokio (waar hij 18e werd, red). Ik ben dan ook blij dat het gelukt is. Met die doelstelling legde ik mezelf wel wat druk op, maar ik wist dat de vorm goed was. Dat was gebleken tijdens de trainingen in Flagstaff”, vertelde hij zondag.

Het mooie resultaat is echter niet voldoende om hem komend jaar een topsportcontract te garanderen. “Ze hadden van mij dan ook een plaats in de top acht gevraagd. Spijtig genoeg bleek dat niet mogelijk. Ik probeer er allemaal niet te veel aan te denken en me op het sportieve te concentreren. Op de lange afstand bij de beste acht geraken, is een heel lastig verhaal.”