Shelly-Ann Fraser-Pryce snelt voor de vijfde keer naar WK-goud op 100m

In het koninginnennummer bij de vrouwen zette de intussen 35-jarige Jamaicaanse in Hayward Field 10.67 op de tabellen en daarmee was ze zes honderdsten van een seconde sneller dan haar landgenote Shericka Jackson (10.73). Het brons was voor hun landgenote Elaine Thompson-Herah (10.81), waardoor we een volledig Jamaicaans podium kregen. De Britse Dina Asher-Smith viel met 10.83, een Brits record, nipt naast het podium.

Fraser-Pryce veroverde haar eerste wereldtitel op de 100m in 2009 in Berlijn. Nadien kwamen daar nog wereldtitels in 2013, 2015 en 2019 bij. Daarnaast staan er ook nog vier aflossingstitels op haar palmares en eentje op de 200m.

Ze werd olympisch kampioene in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vorig jaar in Tokio moest ze vrede nemen met zilver en zag ze het goud voor de tweede keer op rij naar Thompson-Herah gaan. Enkel het wereldrecord ontbreekt op haar erelijst.