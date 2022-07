Goud in polsstokspringen op WK atletiek is voor de Amerikaanse Katie Nageotte

De Amerikaanse Katie Nageotte heeft zondag op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene goud veroverd in het polsstokspringen bij de vrouwen.

De regerende olympische kampioene ging over 4m85, een beste wereldjaarprestatie, en haalde het daarmee van haar landgenote Sandi Morris (4m85), die twee pogingen nodig had. Nageotte ging bij haar eerste poging reeds over 4m85 en kreeg zo het goud. Het brons was voor de Australische Nina Kennedy (4m80).