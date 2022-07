Julien Watrin strandt in halve finales 400m horden op WK atletiek: “Ik verlies hier op een horde”

In Hayward Field zette Watrin in de eerste reeks 49.52 op de tabellen. Sneller dan zijn 49.83 in de reeksen, maar nog steeds een stuk verwijderd van het Belgisch record (48.90) dat hij medio vorige maand in de Zwitserse hoofdstad Bern vestigde.

Er had wel meer ingezeten, maar in de laatste rechte lijn tikte Watrin twee horden aan, waardoor hij wat uit balans kwam en snelheid verloor. Uiteindelijk finishte hij op de derde plaats, terwijl enkel de top twee en de beste twee verliezende tijden zich kwalificeerden voor de finale. In de eindstand kwam hij op de veertiende plaats terecht.

“Tot aan de vijfde horde voelde ik me goed, maar toen voelde ik de wind en wou ik niet dezelfde fout maken als in de reeksen”, vertelde hij na afloop. “En dus paste ik mijn strategie aan en dat zorgde ervoor dat ik op onbekend terrein kwam. De laatste twee horden raak ik vervolgens aan en dat heeft het verschil gemaakt.”

Een frustrerend slot van de race. “Ik had de tweede plaats in zicht, maar ik raak dus die negende horde aan. Daarop wil ik corrigeren en zo bega ik een nieuwe fout en raak ik de tiende horde. Het is frustrerend want ik verlies hier op een horde. Toch mag ik tevreden zijn met deze veertiende plaats, vooraf hadden we op top zestien gemikt. Maar ik hou ervan met een positieve noot af te sluiten en dat was vandaag dus niet het geval.”