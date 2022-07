Discuswerper Milanov wil na exit in kwalificaties WK atletiek beter doen op EK: “Ik miste een beetje adrenaline”

Milanov kwam in de B-groep niet verder dan 61m47, wat hem een 21e plaats in de eindstand opleverde. Zijn persoonlijk record staat sinds 2016 op 67m26, zijn beste resultaat dit seizoen is 64m48.

“De vorm was er en ik voel me steeds beter in vergelijking met vorig seizoen, maar ik kon de juiste worp niet neerzetten”, verklaarde Milanov. “Ik had al heel lang geen kwalificatiewedstrijd meer afgewerkt. Gewoonlijk voel ik niet te veel druk, maar hier miste ik misschien een beetje adrenaline. Ik hoop me over een maand (15-21 augustus in München) weer te verbeteren op het EK.”

Voor de Bruggeling, die voltijds werkt naast zijn atletiekcarrière, waren het reeds de vierde wereldkampioenschappen. In de voorbije twee edities, Londen (2017) en Doha (2019), geraakte hij evenwel ook niet voorbij de kwalificaties.