Zelenski ontslaat hoofd geheime dienst en procureur-generaal

Het gaat om Ivan Bakanov, die sinds 2019 de geheime dienst SBU leidde, en Irina Venediktova, die als procureur-generaal probeerde om zo snel mogelijk Russische verdachten te berechten. Zij werd de voorbije maanden het gezicht van de Oekraïense zoektocht naar gerechtigheid voor tal van oorlogsmisdaden.

Zelenski gaf als verklaring voor hun ontslag het feit dat meer dan zestig medewerkers van de geheime dienst en de aanklager nog aan de slag zouden zijn in bezet gebied. “Ze werken tegen onze staat”, klinkt het. Zelenski had het over “collaboratie” met Rusland. Dergelijke misdaden roepen “zeer ernstige vragen” op voor de topfunctionarissen die volgens de president een “goed antwoord” verdienen.

Ook andere agentschappen zijn getroffen door zulke problemen, volgens Zelenski, die zei dat doorlichtingen gebeuren. Hij zei dat 651 zaken van vermeend verraad en collaboratie waren geopend tegen ambtenaren van het openbaar ministerie en de rechtshandhaving.

LEES OOK. De keerzijde van de massale wapenleveringen aan Oekraïne

Arrestatie

Voor Bakanov werd nog geen vervanger aangeduid. Venediktova wordt opgevolgd door haar adjunct Aleksei Simonenko.

Het zijn niet de eerste functionarissen die door Zelenski worden ontslagen. Eerder werd onder meer de chef van de veiligheidsdiensten van de regio Charkov de laan uitgestuurd.

In zijn dagelijkse videotoespraak wees Zelenski er ook op dat het voormalige SBU-hoofd voor de Krim gearresteerd is op verdenking van verraad. Die was bij het begin van de invasie ontslagen “en zoals we kunnen zien, was die beslissing compleet gerechtvaardigd”. “Iedereen die samen met hem deel uitmaakte van een criminele groep die in het belang van de Russische Federatie werkte, zal ook ter verantwoording worden geroepen. Het gaat om de overdracht van geheime informatie aan de vijand en andere feiten van samenwerking met de Russische speciale diensten.”

(agg, adb)