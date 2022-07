We krijgen dan wel geen hittegolf, deze hittepiek is even ongezond: “Code oranje, maar zeg gerust feloranje”

Vandaag wordt het al warm, morgen draait het kwik helemaal dol en gaan we naar temperaturen van 38 en 39 graden. Plaatselijk is zelfs 40 graden mogelijk. Woensdag nemen de temperaturen dan plots een duik van meer dan tien graden. We krijgen dus geen lange hittegolf, maar een korte hittepiek. Die zijn ook niet zonder risico.

Het wordt heet. Verschroeiend heet. Vandaag plafonneert het kwik allicht op 36 graden, morgen gaat het richting de 39. Het KMI verwacht dat we langs de Franse grens zelfs de kaap van 40 graden zullen ronden. Op basis van die voorspellingen kondigde de weerdienst code oranje af. “Maar zeg gerust feloranje”, zegt David Dehenauw, hoofd van de weersvoorspellingen. Voor code rood in een provincie moet het één dag over een groot oppervlak van de provincie 40 graden zijn. “Dat zien we momenteel niet in de weermodellen.” Bij code oranje geldt het advies om regelmatig water te drinken en afkoeling te zoeken.

Woensdag al koelt het fors af, maar voor kwetsbare mensen is zo’n kortstondige hittepiek net zo risicovol als een langere hittegolf. Vooral bij ouderen kan die voor oversterfte zorgen. Dat is het aantal sterfgevallen bovenop de verwachte overlijdens. “Vanaf 37 graden is de temperatuur hoger dan die van onze huid. Ons lichaam kan dan nog moeilijk warmte afgeven”, zegt professor Hein Daanen, thermofysioloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Afkoeling gebeurt door te zweten, maar over het algemeen geldt: hoe ouder je wordt, hoe minder goed je zweet. “We hebben dat onderzocht bij vrouwen. 65-plussers zweten ongeveer half zoveel als jonge vrouwen.”

Een ding speelt wel in ons voordeel: we zijn al voorbij half juli en hebben al enkele warme dagen gehad. “De eerste piek is vaak de meest belastende”, zegt Daanen. “Ons lichaam is dan nog niet geacclimatiseerd. Mogelijk is dat intussen wel al het geval.”

Jonge kinderen, baby’s, en ouderen lopen het meeste risico. “Maar deze korte pieken zijn ook gevaarlijk voor actieve mensen. Zij kunnen een hitteslag krijgen”, zegt professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) die adviseert om voor een keer niet te gaan joggen en de koersfiets binnen te laten.