40 jaar tennis HCC in de tuin bij Jan en Maddy in Pelt

Wat eens begon met een straatvoetbalploegje van buurtbewoners in de wijk Bettebos en de toenmalige Kapelweg sloeg stilaan om naar het steeds populairder wordende tennis. En in de achtertuin van Jan en Maddy, dat grensde aan het pleintje in de Bettebos, hadden ze toevallig een tennisplein liggen. In de beginjaren nog een hardcore-veld met zwarte tarmac, maar tegenwoordig met een zachte ondergrond van kunstgras.

Vier decenia geleden werd het Henter Champion Championship, kortweg HCC, boven het doopvont gehouden. Traditioneel in de eerste 3 weken van juli was het gezelligheid troef tijdens de zomeravonden van het tennistornooi voor recreanten. De voornaamste doelstelling van het HCC was om met de opbrengsten van het tornooi te investeren in de tennislessen voor de jeugd. De kinderen uit het gehucht en omstreken konden zo onder leiding van een gediplomeerde tenniscoach hun eerste stapjes zetten in de tennissport. Eens de tennismicrobe te pakken, sloten ze zich na deze zomerlessen bij het HCC meestal aan bij de Neerpeltse tennisclub, waar ze verder konden evolueren in hun favoriete sport. Toch heeft er ook ooit een toekomstig Wimbledonfinalist op jonge leeftijd op het tennisterrein van HCC een balletje geslagen. Een zekere David Nalbandian laste op het tennisveld van HCC een trainingssessie in ter voorbereiding van het internationale jeugdtornooi op de Metalic. Er werd in al die jaren vanalles georganiseerd om de jeugdlessen te kunnen bekostigen, buiten de dagelijkse tenniswedstrijden voor het tornooi passeerde ook het ‘ontbijttennis’ en de ’24h tennis’ de revue. Ondertussen werd er door de Landelijke Gilde ook gestart met een pentanquetoernooi op het aangrenzende pleintje van de Bettebos. Maar vooral het clubfeest op de laatste dag van het tornooi zullen de meeste leden wel zijn bijgebleven. In de beginjaren kreeg het HCC zelfs een paar (toen nog nobele onbekende) bekende Vlamingen op bezoek tijdens het clubfeest. Zo waren er Frank Dingenen en Armand Scheurs te gast, maar vooral het optreden van Jaak Vermeire zal menig aanwezige van toen nog wel eens opgerakeld hebben tijdens de gezellige tennisavonden. Een optreden dat Jaak Vermeire zelf ook zo memorabel vond dat hij het verhaal gebruikte in de toenmalige populaire show De Drie Wijzen.De jeugdspelertjes van toen zijn inmiddels de deelnemers van het recreantentornooi van nu.Na 40 jaar sluit het HCC dit mooie gebeuren af. Het was een afscheid in schoonheid en met de ondergaande zon werd het afscheidsfeest ingezet en de laureaten van het tornooi 2022 gehuldigd. Het bestuur van het HCC bedankten nogmaals Maddy en Jan dat ze dit al die jaren hebben mogen organiseren in hun achtertuin. Ook burgemeester Frank Smeets strooide lof naar dit initiatief dat 40 jaar de buurt heeft samengebracht en daagde met een kwinkslag de jeugd uit om toch een vervolg te geven aan dit jaarlijks gebeuren. Het HCC stopt dan wel, maar de recreanten kunnen nog altijd komen tennissen op het tennisveld van het Henter Champion Championship.