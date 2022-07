Bosfietsers uit Koersel vieren hun 30-jarig bestaan

Na het welkomstwoord van voorzitter Luc Lemmens vond de uitreiking van de nieuwe kledij plaats om gezamenlijk in hun nieuwe outfit voor de groepsfoto te poseren. Daarna was het tijd om samen met de partners te feesten. De Bosfietsers zagen het levenslicht op 22 oktober 1989, een groepje van tien vrienden gingen wekelijks op pad met de koersfiets. Jaarlijks werd ook een veldfietstocht ingericht om geld in het laadje te krijgen. Die tochten werden een groot succes en waren tot 2016 een vaste waarde in het wielerwereldje. De opbrengst van die tochten werden geïnvesteerd in de uitrusting van de leden. "Er zijn ondertussen te veel regeltjes en ons parcours liep deels over militair domein, dus daar kwam jammer genoeg een eind aan", zegt Luc Lemmens. Ondertussen telt de groep dertig leden, en dat willen ze omwille van de veiligheid zo houden. Elke zaterdag- en zondagvoormiddag vertrekt de groep aan de kerk van Koersel voor een mooie rit. Door de week zijn er nog vrije ritten. Daarnaast maakt de groep al jarenlange fietsreizen. "De eerste fietsreis ging van Koersel naar de Vogezen. Ondertussen is het palmares groot: verschillende Alpentochten, fietsreizen in de Pyreneeën, een ronde van Ierland, van Koersel naar Rome, een zonnige tocht op Mallorca en nog zoveel meer."