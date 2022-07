Zomers speelpleinfeest in Boxbergheide

Precies 65 jaar is het geleden dat de zusters van Don Bosco het speelplein Heidevreugde oprichtten. Via sport en spel wordt een warme en veilige omgeving gecreëerd waar de kinderen samen leren spelen en delen. In de loop der jaren is het speelplein uitgebreid tot een van de grootste in Limburg, met tal van eigen lokalen en speeltuigen.Ook dit jaar ontvangt Heidevreugde dagelijks weer zo’n vierhonderd bezoekertjes die van ’s morgens negen tot ’s avonds vijf begeleid worden door een vijftigtal moni’s, jonge mensen die zich belangeloos inzetten en de kinderen veel aandacht en vriendschap geven, zodat die zich kunnen uitleven en gelukkig zijn.Elk jaar mogen ook de ouders eens komen kijken. Dan is er speelpleinfeest, dit jaar onder een stralende zon, met optredens van de kinderen en met tal van andere activiteiten voor kinderen én ouders. Na het feest mochten die nog even ‘blijven hangen’, want er waren hapjes en drankjes in overvloed.