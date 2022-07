Grabbelpassers uit Riemst beleven leuke dag in Gaiazoo

Om 9 uur vertrokken 75 Riemstse kinderen met de bus richting Kerkrade. De weergoden waren hen dit keer misschien wel iets te gunstig gezind, want het was af en toe toch een beetje zweten, maar gelukkig zorgden de ijsjes en slush puppies voor de nodige afkoeling. Onder begeleiding van de monitoren verkenden de kinderen de zoo en voor de liefhebbers was er ook nog een toffe speurtocht van Gaiazoo zelf. Op het einde van de dag keerden ze dan ook moe maar tevreden richting Riemst.