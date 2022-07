Buurtrestaurant in Brustem opent één keer per maand de deuren

Een keer in de maand kun je gaan eten in het buurtrestaurant van Brustem, of zeg maar ‘dorpsrestaurant' want hier voel je de ziel van dit dorp.

De warmte kwam nu eens niet van het weer, maar van de enthousiaste ploeg vrijwilligers die dit etentje maandelijks organiseren in zaal Burchtheem: van het onthaal, het opscheppen van het eten, schenken van de drank tot en met de afwas en het opruimen.Mia, uitgenodigd door een vriendin: “Een heel toffe warme sfeer, je voelt dat Brustem hier echt leeft. En het eten was best lekker en met een fijne bediening door een toffe ploeg, daarvoor alleen al zou je er eens in de maand gaan eten."Zaal Burchtheem is het kloppend hart van het verenigingsleven van Brustem, in de schaduw van de burcht en op een boogscheut van het dorpsplein. Wil je ook eens genieten van die gastvrijheid en sfeer, kom dan op 11 augustus vanaf 12 uur naar het dorpsrestaurant. Info en reserveren op 011/36.33.00.