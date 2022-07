Zomerfestival Toeternietoe stevig gestart in Hasselt

Het eerste van de Zomerconcerten is achter de rug en Toeternietoe zag dat het goed was. Jan de Belleman klingelde het Zomerfestival voor geopend. De kleurrijke band van Cliff Willy deed zijn uiterste best maar om te dansen was het blijkbaar te warm. Toch schepten zij een sfeertje om ‘u’ tegen te zeggen. Ondertussen bedienden de Toeternietoeters, bijgestaan door leden van de Hasseltse Carnavalgroepen, de dorstigen. De pauze werd – zoals de traditie het wil – netjes volgeblazen door Toeternietoe. De groep is ondertussen aangevuld met nieuwe muzikanten en ook het repertoire is aangepast.Op 20 juli neemt FeSteyn het podium in beslag en op 27 juli staan de Knappe Koppen klaar, gevolgd door Danny Kerkhofs op 3 augustus. Het slotconcert vindt plaats op 17 augustus en begint al om 19u met de harmonie Kunst na Arbeid waarna Whan Bam thank U M’am het Zomerfestival mag afsluiten.