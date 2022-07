Nieuwe club FC Future Winterslag wil onmiddellijk promoveren

Om de doorstart en het 20-jarig jubileum luister bij te zetten vond er vorige vrijdag een galamatch tegen Jong Genk plaats. Voor de match werd het nieuwe bestuur voorgesteld. Maken deel uit van het bestuur (vlnr): Babacan Turgut, Rachid Chelah (voorzitter), Adil Yilmaz (trainer), Jozef Van Driessche, Timouzar El Houcine (uiterst rechts op foto) en Hossein El Gamous (niet op foto).Jong Genk eiste de bal op, hield het tempo hoog en creëerde kansen via Diawara, Arabaci en Claes. Maar de laatste pass was vaak te slordig of doelman Conte lag in de weg. In de tweede helft kon ‘FC Fut’ Winterslag (dat slechts eenmaal trainde) het tempo niet meer aan en plooide terug voor het eigen doel. Uiteindelijk brak Jong Genk in blessuretijd de ban met een rake kopstoot.“We zitten momenteel met een beperkte kern omdat nog veel spelers met verlof zijn”, zegt de 38-jarige Rachid Chelah. “Maar de match was voor mij al een mooi signaal.” Rachids komst naar Genk is een apart verhaal. De restauranthouder, tevens voetbalmakelaar en eigenaar van vijf voetbalscholen - vier in Nederland en een in België - startte vorig jaar met een voetbalschool in Winterslag. “Met dank aan Hossein en Timou”, benadrukt hij. Zijn eerste voetbalschool (in Eindhoven) werd opgericht in 2018.“Weet je, elke topvoetballer wil (ook) een eigen team runnen”, vervolgt de papa van vier kinderen. “Maar mijn vrouw verklaart me gek. Ik heb ambitie. Ik heb een goede as voor de ploeg binnengehaald. Voor de eerste en de tweede ploeg samen hebben we 38 spelers. Onze trainer heb ik de druk opgelegd om komend seizoen (2022-2023) kampioen te spelen. Winterslag wil terug hogerop. Het moet de amateurploeg van Genk worden. Inmiddels is er ook een jeugdcoördinator aangesteld. We brengen al meteen vijf jeugdploegen in competitie."