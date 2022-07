Neos Borgloon bezoekt luchtfabriek en viskwekerij

Neos Borgloon bracht op donderdag 14 juli 2022 een bezoek aan de Luchtfabriek in Heusden-Zolder en aan de viskwekerij in Zonhoven.

Op donderdag 14 juli namen een dertigtal Neos-leden deel aan deze busuitstap. In de ZLDR Luchtfabriek werd het mijnverleden van Zolder in al zijn glorie beleefd. De voormalige persluchtcentrale toont reusachtige compressoren en een jungle van buizen en staal. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de zoetwaterviskwekerij van de gebroeders Vandeput in Zonhoven. De kwekerij bevindt zich in een gebied met 1001 vijvers, een immens natuurgebied en een waar vogelparadijs. De namiddag werd afgesloten met een lekker avondmaal in Bistro Bovy, dat deel uitmaakt van De Winning, een sociaaleconomiebedrijf dat zich richt tot mensen die moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.