Isaac Kimeli wordt op WK atletiek knap tiende in 10.000m, Cheptegei verlengt wereldtitel

Isaac Kimeli is zondag op de derde plaats geëindigd in de 10.000m op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Onze 28-jarige landgenoot, sinds vorig jaar in Torun de Europese indoorvicekampioen op de 3.000m, zat lange tijd in de kopgroep, moest pas in het slot helemaal voorin lossen en eigende zich in 27:43.50, een seizoensbeste, de tiende plaats toe. Het WK-goud ging voor de tweede keer op rij naar de Oegandees Joshua Cheptegei, in 27:27.43, eveneens een seizoensbeste. Daarmee was de olympische vicekampioen iets minder dan een halve seconde sneller dan de Keniaan Stanley Mburu. Het brons was voor zijn landgenoot Jacob Kiplimo. Olympisch kampioen Selemon Barega kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Kimeli komt op dit WK enkel in actie op de 10km. Op de Europese kampioenschappen van volgende maand in München zal hij de 5.000m en 10.000m combineren.