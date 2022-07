Schietincident met dodelijk slachtoffer in Diksmuide: motorrijder doodgeschoten op IJzerdijk

De hulpdiensten werden zondagavond rond 21 uur in allerijl opgeroepen voor een persoon, die gewond raakte door een wapen. Het zou gaan om een man, die slachtoffer werd van een schietincident op de IJzerdijk bij Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide.

Het slachtoffer zou een motorrijder zijn. Een ooggetuige was aan het vissen en “hoorde plots twee kogels vliegen”. De visser zette eerst zijn dochter af bij buren en ging dan kijken. Ter plaatse probeerde hij het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Volgens de visser “lag het vol met kogelhulzen op de grond”. Buurtbewoners zagen enkele auto’s wegrijden, maar het is onduidelijk of de inzittenden er iets mee te maken hebben.

Het slachtoffer is mogelijk een dertiger uit Koekelare. De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Brandweer Westhoek plaatste een scherm rond het lichaam in afwachting van verder onderzoek. Het verkeer wordt momenteel tegengehouden en omgeleid door de politie.