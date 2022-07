Antwerp maakt Toby Alderweireld de best betaalde speler in België: ongeveer 5 miljoen bruto in zijn eerste seizoen

Vandaag wordt Toby Alderweireld (33) voorgesteld bij Antwerp. De nieuwe leider van de defensie – dat moet hij toch worden – kan dan zijn keuze om Al-Duhail al te verlaten toelichten. Al is het natuurlijk geweten dat de Rode Duivel ernaar snakte om eindelijk terug te keren naar ‘zijn’ stad, zeker in combinatie met de ambitieuze club die de Great Old is.

Die enorme ambitie blijkt ook uit deze transfer, want Paul Gheysens heeft moeten doorduwen om deze transfer op financieel vlak rond te krijgen. De transfersom viel uiteindelijk mee: 4 miljoen euro (bonus inclusief) voor de ervaren Alderweireld is geen onoverkomelijk bedrag.

Zijn salaris was een ander verhaal. In tegenstelling tot in Qatar, waar hij een toploon had, zit je in België namelijk met een hoge belastingdruk, waardoor het moeilijk is om netto op hetzelfde niveau te blijven. Maar op de Bosuil hebben ze een ongelofelijke inspanning gedaan, in die mate dat Alderweireld – in zijn eerste seizoen dan toch – ongeveer 5 miljoen bruto zal verdienen. Dat is dan wel tekenpremie incluis, maar hoe dan ook maakt het van hem de best betaalde voetballer in de Jupiler Pro League.

Eerder deze mercato had de nieuwe Antwerp-aanvaller Vincent Janssen al het beste contract in België onderhandeld – hij stak in één klap mannen als Simon Mignolet en Adrien Trebel voorbij –, maar Alderweireld gaat daar nu nog over.