Red Flames zijn klaar voor “match van hun leven”

De Red Flames kunnen geschiedenis schrijven door op hun tweede EK ooit de kwartfinales te halen. Nooit eerder lukte het onze nationale vrouwenploeg.

“De wil om te winnen en de grinta zullen het verschil maken, niet per se de tactiek”, zegt Laura De Neve. “We willen geschiedenis schrijven. Het wordt een belangrijke dag voor het Belgische voetbal en misschien wel de match van ons leven.” De Neve sloeg samen met Jody Vangheluwe (knie) na Frankrijk een training over, maar beiden zijn fit. Bondscoach Ives Serneels kan zo op zijn voltallige kern rekenen in de beslissende wedstrijd tegen Italië. Wel wordt het opletten geblazen voor de hitte, vandaag wordt het in Manchester een van de warmste dagen ooit.

De Belgen strijden samen met IJsland en Italië nog om het tweede en laatste ticket voor de kwartfinales. De Flames hebben de meeste kans om door te stoten als ze zelf winnen van Italië. In dat geval moeten ze alleen maar hopen dat de sterke Fransen hun plicht doen en winnen tegen IJsland. Als de Fransen met meer dan één goal verschil winnen, volstaat zelfs een gelijkspel tegen Italië . In de andere gevallen wordt het rekenen geblazen.(vva)