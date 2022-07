Een deelneemster van Love Island is 20 en nog maagd. Ze is daarmee lang niet de enige: nogal wat jongeren wachten met hun allereerste keer. Omdat ze zich niet goed in hun vel voelen, omdat ze eerst een serieuze relatie willen. Of gewoon, omdat het er niet van komt. “Maar mensen doen dan alsof je dan per definitie een saai nonneke bent”, zeggen ervaringsdeskundigen.