Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas

TMZ en AFP kregen een huwelijksakte in Clark County, dat ook Las Vegas in Nevada omvat, in handen. Een bron dichtbij het stel heeft aan de entertainmentwebsite bevestigd dat het koppel inderdaad is getrouwd. Eerder dit jaar werd Lopez al met een verlovingsring gezien.

De twee waren in 2002 al eens verloofd nadat ze elkaar op de set van “Gigi’ hadden ontmoet. Een voor 2003 gepland huwelijk werd uitgesteld. Maar de twee sterren gingen vlak voor de bruiloft in 2004 uit elkaar.

Lopez is al drie keer gehuwd geweest, met zanger Marc Anthony heeft ze een tweeling. Affleck trouwde met actrice Jennifer Garner, met wie hij drie kinderen heeft.

Een jaar geleden kwam ‘Bennifer’, zoals het stel ook wordt genoemd, weer bij elkaar. In april kondigde de actrice de verloving met de acteur aan.