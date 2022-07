Gloucestershire

Demopiloot van onze luchtmacht Steven De Vries uit Tessenderlo had zaterdag in Engeland wel een zeer bekende gast in zijn publiek. Top Gun-acteur Tom Cruise dook op tijdens de Royal International Air Tattoo, de grootste militaire vliegshow ter wereld, waar onze Vlaamse Maverick zijn kunsten vertoonde. “Ik heb hem even gezien toen ik naar mijn toestel wandelde.”