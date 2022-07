Bashir Abdi pakt brons op WK marathon, ondanks heel wat tegenslag: “Ik miste liefst 6 van de 8 drinkbussen. Frusterend”

Druk gesticulerend, roepend: Bashir Abdi schreeuwde tijdens het WK marathon dat er drinkbussen moesten werden aangereikt bij de bevoorradingsposten, probeerde eentje mee te grissen, miste meer wel dan niet.

“Ik heb er liefst 6 van de 8 gemist. Ik denk dat de mensen van het Belgische team nog nooit aan een marathon hebben deelgenomen. De reden waarom die mensen achter de tafel aan de drankposten staan, is om de drank aan te geven. Maar ze bleven gewoon staan, ik begrijp er niets van. Het was geen makkelijke klus. Mijn coach heeft onderweg nog gebeld, het ging even goed, maar dan weer niet meer. Gelukkig had ik Abdi Nageeye, die drank heeft gedeeld met mij. Ik was wat gefrustreerd, drinken is zo belangrijk. Een werkpunt voor de volgende kampioenschappen.”

Coach Gary Lough: “Er was veel miscommunicatie met de mensen aan de drankposten. Mogelijk positioneerde Bashir zich ook niet goed genoeg, anders kon hij u misschien anticiperen. Het leidde sowieso tot wat frustratie bij hem. Tola ging wel echt snel, maar als hij genoeg kon drinken, had Bashir het wellicht op z’n minst gedurfd om achter hem te gaan. Nu twijfelde hij.” (hjb)