Oefencomplex van Red Flames in Wigan is vertrouwd terrein voor Roberto Martinez: “Het team is klaar voor de kwartfinales”

De Red Flames kunnen op het Europees kampioenschap in Engeland voluit rekenen op de steun van Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels is ook technisch directeur van de Koninklijke Belgische voetbalbond. In die rol woont hij de wedstrijden van de Belgen bij en tekende hij de voorbije dagen present in het oefencomplex van Wigan Athletic.

Met The Latics schreef de Spanjaard clubgeschiedenis door in 2013 de FA Cup te winnen. Hij keert dan ook graag terug naar Christopher Park, zoals het trainingscentrum waar de Red Flames zich voorbereiden op hun wedstrijden officieel heet. “Ik ben hier zes jaar speler geweest, vier jaar trainer. Dat is bijna een half leven. We wonnen samen de belangrijkste trofee uit de clubgeschiedenis. Ik heb hier ook een huis gehouden en ken nog heel wat mensen binnen de club”, vertelt hij zondag in de marge van een training van de Red Flames.

Ondanks zijn nauwe band met Wigan Athletic speelde Martinez geen rol bij het vastleggen van de trainingslocatie voor de Belgen. “Dat zal je misschien niet verwachten”, lacht hij. “Maar het is de UEFA die mogelijke basiskampen voorstelt aan de federaties. Onze delegatie kwam op bezoek en koos voor Wigan. Het was een verrassing voor mij, maar ik wist dat de selectie hier heel gastvrij zou worden ontvangen. Dit is een echte familieclub waarin nog steeds de mensen rondlopen toen ik hier was. Zij zorgen ervoor dat je je hier altijd heel welkom voelt.”

Martinez gelooft in kansen van Red Flames: “Het team is klaar”

Maandagavond spelen de Red Flames in hun laatste groepswedstrijd op het EK tegen Italië. Roberto Martinez is ervan overtuigd dat de Belgische vrouwen daarin de kwalificatie voor de kwartfinales zullen afdwingen. “Ik ben ervan overtuigd dat de Flames de kwartfinale zullen halen. Tijdens de wedstrijden heb ik bepaalde zaken gezien. Frankrijk heeft vijf jaar voorsprong op ons maar wij waren competitief. Tijdens het laatste half uur waren we fysiek sterker. Ik zie het ook aan individuele prestaties. Nicky (Evrard) redde twee strafschoppen. Dat is het resultaat van heel wat werk. Het team is klaar.”

Martinez verwacht hoe dan ook een spannende wedstrijd. “Om te winnen moeten we dominant zijn aan de bal. Daardoor creëer je kansen”, legt hij uit. “Italië verloor met 5-1 van Frankrijk, het is een ploeg die nog op zoek is naar de beste versie van zichzelf.”

De Rode Duivels houden zelf minder goede herinneringen over aan Italië. Op het vorige EK hielden de Italianen het team van Martinez uit de halve finales. “Het enige advies dat ik de Red Flames kan meegeven is dat ze nergens spijt van mogen hebben”, zegt de Spanjaard. “We verloren tegen Italië maar wonnen vier wedstrijden. We hebben alles gegeven en dat is het enige wat je kan doen als je een toernooi zonder spijt wil verlaten.”

Voor de Red Flames is het EK in Engeland pas het tweede grote toernooi. Vijf jaar geleden strandden ze in de groepsfase. Die ervaring kan hen nu verder helpen, meent Martinez. “Het is zoals naar de maan reizen. De eerste keer is lastiger dan de derde keer (lacht). Als je weet wat je te wachten staat, heb je een groot voordeel. Je maakt betere beslissingen. De meisjes zijn klaar om dat morgen te doen.”

Uitdagingen in Belgisch vrouwenvoetbal: “Vijver moet groter”

De dertiende editie van het EK vrouwenvoetbal is volgens Roberto Martinez een groot succes. Hij looft de organisatoren en is erg te spreken over het spektakel op de Engelse velden. “Ik ben blij verrast door het niveau van de wedstrijden. Het zijn opwindende matchen waarin veel wordt gescoord. Ook als neutrale voetballiefhebber kan je snel meegesleept worden. Dit toernooi heeft alles in zich om het beste EK bij de vrouwen ooit te worden”, zegt Martinez.

De Spanjaard woonde ook de eerste twee wedstrijden van de Red Flames bij tegen IJsland (1-1) en Frankrijk (2-1 verlies). Hij zegt aangenaam verrast te zijn over het hechte team dat hij aan het werk zag. “Het zijn meisjes met heel verschillende achtergronden. Sommigen zijn heel ervaren en speelden Champions League, anderen komen uit een veel minder professionele omgeving. Ik ben positief verrast hoe de Flames zo snel zo’n hecht team zijn geworden.”

Niettemin beaamt Martinez dat er in België nog heel wat groeimarge is in het vrouwenvoetbal. “Als we ons vergelijken met sommige landen, is er nog een lange weg af te leggen. Jonge speelsters in ontwikkeling moeten in sterkere competities kunnen spelen. Er is wel een project als de Yellow Flames maar dat is niet genoeg. We moeten meer meisjes aan het voetballen krijgen. De vijver waaruit we kunnen vissen, moet groter worden. Dan zal ook de concurrentie toenemen.”

Bij de Red Flames looft Martinez de professionalisering die rond de technische staf van bondscoach Ives Serneels is doorgevoerd. Maar hij ziet ook pijnpunten. Heel wat speelsters zijn immers geen prof. “Het probleem is wat er gebeurt wanneer sommige meisjes terugkeren naar hun club. Daar zouden ze op hetzelfde professionele niveau moeten kunnen werken. Dat is de volgende stap: het professionaliseren van de competitie. Dat kan, als we allemaal samenwerken. We hebben de steun nodig van de clubs, van de Pro League. De bond kan dan een coördinerende rol spelen.”