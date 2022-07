Nafi Thiam start WK atletiek met Persoonlijk Record op 100 meter horden

Olympisch kampioene Nafi Thiam is zondag sterk van start gegaan in de zevenkamp op het WK in Eugéne (Oregon). Ze won haar reeks van de 100 meter horden in 13.21, een persoonlijk record en de vijfde tijd van alle deelneemsters. In de andere reeks was Noor Vidts nog één honderdste sneller. Zij is voorlopig derde in de stand.