Zeldzame albinowalvis spoelt aan op strand in Australië

Een kadaver van een witte walvis werd gisteren gevonden op een strand in het Australische Victoria. De ontdekking deed vrezen voor Migaloo, de iconische bultrug die er al twee jaar niet meer werd gezien. Maar het blijkt dan toch niet om Migaloo te gaan: het karkas is dat van een vrouwtje, terwijl Migaloo een mannetje is.

Overigens staat ook nog niet honderd procent vast dat om een echte albinowalvis gaat. Mogelijk is door de ontbinding en de zon de huid van het dier losgekomen.

Terwijl er elk jaar zo’n 35.000 bultruggen langs de oostkust van Australië trekken, is Migaloo een van de weinige wereldwijd bekende witte bultruggen.

