West-Europa bereidt zich voor op extreme temperaturen: “De vraag is niet of we records gaan breken, maar hoeveel records we gaan breken”

Temperaturen rond de 45 graden in Spanje en 47 graden in Portugal. Met zware bosbranden en verschillende doden tot gevolg. Onze zuiderburen hebben de ergste temperaturen al achter de rug. Maar nu komt die hitte ook naar ons toe. Zo is de vraag niet óf er hitterecords gebroken worden de volgende dagen, het is met hoeveel graden de records gebroken gaan worden, klinkt het bij de Schotse weerman Scott Duncan. “Weinig plaatsen op aarde zullen de komende dagen warmer zijn dan delen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk”, klinkt het op Twitter. En dat is zeer opmerkelijk.

Frankrijk

In Frankrijk moesten ze er de afgelopen dagen al aan geloven, met temperaturen tot 40 graden. Maar het ergste moet nog komen. Zo zou het maandag op bepaalde plekken 41 graden worden. 38 van de 96 departementen in Frankrijk hebben code oranje afgekondigd, waarmee inwoners opgeroepen worden om waakzaam te zijn.

België

Het KMI voorspelt ook bij ons hoge temperaturen. Zo wordt het maandag zeer warm met maxima van 30 graden tot 36 graden. Dinsdag wordt het nog warm met maxima rond 39 graden. Zeer lokaal is 40 graden niet uitgesloten in de gebieden nabij de Franse grens. Woensdag zou het alweer wat afkoelen met temperaturen tot 27 graden.

Voor maandag geldt code oranje voor het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen. Dinsdag geldt code oranje voor het hele land. Bij code oranje voor hitte zijn maatregelen noodzakelijk zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

NMBS en De Lijn hebben alvast aangekondigd dat ze enkele trams en treinen zullen schrappen. Het gaat om treinen die overdag buiten in volle zon geparkeerd staan, of om treinmaterieel dat te gevoelig is voor extreme hitte. Bij de trams gaat het om Antwerpse tramlijnen die uitgevoerd worden door oudere PCC-trams, waar de temperatuur zeer hoog kan oplopen omdat ze niet over airconditioning of luchtkoeling beschikken. Aan de kust en in Gent rijden modernere trams en daar worden geen problemen verwacht.

Nederland

In Nederland is vanaf maandag het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Er wordt opgeroepen om extra zorg te dragen voor risicogroepen, zoals de alleroudsten en -jongsten. Door de hitte in een groot deel van Europa kan er ook smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Daarom geldt behalve het hitteplan ook een smogwaarschuwing in Nederland.

Maandag worden temperaturen verwacht rond 30 graden, in het zuiden zelfs 30 tot 35 graden. Dinsdag stijgt het kwik naar verwachting naar 33 tot 37 graden in het midden en zuiden van het land.

Verenigd Koninkrijk

Het Britse weerinstituut Met Office heeft voor begin volgende week voor het eerst code rood afgekondigd voor extreme hitte. Code rood wil zeggen dat “een hittegolf zo ernstig is of zo lang aanhoudt dat niet alleen risicogroepen de kans lopen op ziekte en zelfs overlijden, maar ook fitte en gezonde mensen”. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden, met name in het zuidoosten van het land.