Vingegaard en Benoot likken wonden, Wout van Aert beseft ernst van situatie: “Het wordt alle hens aan dek om gele trui te verdedigen”

Geletruidrager Jonas Vingegaard zat zondag in de hoek waar de klappen vielen in de vijftiende rit van de Ronde van Frankrijk. De Deen van Jumbo-Visma speelde ploegmaats Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kwijt en kwam ook zelf ten val. Terwijl hij zelf enkel sprak over schaafwonden, noemde hij het verlies van zijn ploegmaats “het ergste van de dag”.

“Vandaag was niet onze beste dag”, trapte Vingegaard zelf een open deur in tijdens zijn interviews nadat hij een nieuwe gele trui was gaan ophalen. “Steven gaf op, Tiesj en ik vielen. Ik ben oké, Tiesj hopelijk ook. Ik denk dat hij harder viel dan ik. Ik weet niet wat er gebeurde. Tiesj viel voor me, ik kon niets meer doen. Zo is het gebeurd. Dat is koers.”

Ondanks zijn valpartij en de fietswissel die erop volgde, finishte Vingegaard in het peloton, samen met de andere klassementsrenners. In het klassement liep hij zo geen enkel tijdsverlies op, maar onderweg was hij wel wat huid kwijtgeraakt tijdens de valpartij: “Ik heb een beetje schaafwonden. (Wijst naar zijn linkerarm) Op mijn linkerkant. Niets ernstigs.”

Vooral het verlies van twee van zijn belangrijkste ploegmaats voor de Pyreneeën zinderde na. “Dat is waarschijnlijk het ergste van vandaag. Steven en Primoz waren twee erg belangrijke ploegmaats. Dit is een hele slechte dag voor ons. Dit raakt ons. Maar we blijven vechten.”

Wout van Aert: “Alle hens aan dek”

Wout van Aert sprintte nog naar een tweede plek in Carcassonne, maar ook hij was vooral bezig met de tegenslag van zijn ploeg. “Het zal alle hens aan dek zijn om de gele trui te blijven verdedigen”, zei de Kempenaar daarover.

Van Aert was zondag zelf ook bijna het slachtoffer van de valpartij die ploegmaat Steven Kruijswijk tot de opgave had genoopt. “We kregen net te horen dat er opnieuw een demonstratie was”, vertelde Van Aert over het moment. “Er werd ons gezegd dat we waarschijnlijk weer gestopt gingen worden. Ik weet niet of het daaraan lag, maar plots was er een beetje chaos in het peloton en werd er heel hard geremd. Steven reageerde daar te laat op, denk ik. Ik zat vlak achter hem, maar kon de val nog net ontwijken.”

Kort daarop ging ook ploegmaat en geletruidrager Jonas Vingegaard tegen de grond: “Ik zag dat Steven er niet echt goed aan toe was en bleef even wachten. Toen ik nog maar net goed en wel kwam aansluiten, zag ik al mijn andere ploegmaats bij Jonas staan. Dat waren even heel hectische kilometers. De schade van Jonas lijkt mee te vallen, maar ik hoor dat Tiesj (Benoot) ook hard gevallen is. Gelukkig hebben we een dag (de rustdag van maandag) om de schade op te meten en te herstellen. Dat zullen we nodig hebben.”

Eerder op de dag ging een andere ploegmaat, Primoz Roglic, niet van start in de rit omwille van de blessurelast na zijn crash in de kasseirit eerder deze Tour. Zo heeft Vingegaard nog maar vijf renners in steun, net als uitdager Tadej Pogacar: “Het zal alle hens aan dek zijn om de gele trui te blijven verdedigen”, beseft Van Aert. “Maar als Jonas de benen blijft hebben van de voorbije dagen, dan moeten we hem gewoon in de finale zien te krijgen.”

Ondanks alle hectiek onderweg mengde Van Aert zich uiteindelijk toch nog in de sprint, waarin hij enkel landgenoot Jasper Philipsen voor zich moest dulden. “Jasper verraste me een beetje door langs de binnenkant te komen in de laatste flauwe bocht. Dat deed hij heel slim en sterk. Hij timede zijn sprint perfect. Ik kon hem niet meer remonteren. Chapeau voor hem. Hij was vandaag de beste.”

Tiesj Benoot heeft schaafwonden en gezwollen heup na val

Tiesj Benoot was dus een van de pechvogels bij Jumbo-Visma. Na de rit sprak de Oost-Vlaming over schaafwonden en een gezwollen heup, maar dacht hij vooral aan kopman en geletruidrager Jonas Vingegaard, die hij mee had gesleurd in zijn val.

“Ik heb me al beter gevoeld”, vertelde Benoot aan de verzamelde pers in aankomststad Carcassonne. “Maar ik denk dat ik wel geluk heb gehad. Ik ging vrij hard neer. Redelijk onverwacht werd ik ergens aangetikt, of zo. Ik kon mijn fiets niet meer rechthouden en lag tegen de grond voor ik het wist. Dat zijn vaak erge valpartijen. Maar ik heb niets gebroken, denk ik.”

“Ik heb wel ‘serieuze’ schaafwonden en mijn heup staat echt ‘dik’”, mat Benoot de schade op. Die bevond zich vooral aan de rechterkant van zijn lichaam. “Heup, knie, elleboog. En mijn rug ook een beetje. Dat is natuurlijk niet ideaal. Ik hoop dat het bij Jonas niet te erg was. Hij zat in mijn wiel. Maar ik heb vernomen dat het wel meevalt en hoorde dat hij snel weer voorin zat.”