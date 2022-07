Even gevreesd als Pablo Escobar: beruchte drugsbaron die Netflix-reeks inspireerde na jaren opgepakt

De beruchte Mexicaanse drugsbaas Rafaël Caro Quintero, zit eindelijk in de cel. Met dank aan Max, een speurhond van de Mexicaanse marine die zijn spoor had opgepikt. Quintero stond in de VS al jaren op de ‘most wanted’-lijst voor de ontvoering, marteling en moord op drugsagent Enrique ‘Kiki’ Camarena, feiten die een prominente rol kregen in de populaire Netflix-reeks ‘Narcos: Mexico’.