Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi TC Winterslag

Met haar zege in Winterslag verstevigt Elise Vandeweyer van Tenkie Park haar leiderspositie. Ze speelde dit seizoen al 12 jeugdsterrentoernooien. Ook Lio Knaepen is een trouwe klant bij de meisjes 15/2. Zij speelde al acht HBVL-toernooien en staat op één in de ranking.