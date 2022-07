En of het warm was in de Tour de France: Tom Pidcock springt in fontein om afkoeling te vinden

Het was heet in de Tour de France, met temperaturen tot 38 graden. Organisator ASO en de internationale wielerfederatie UCI hadden niet voor niets hun reglementen versoepeld voor de vijftiende etappe naar Carcassonne: het bevoorraden voor de renners werd gemakkelijker gemaakt en de tijdslimiet werd verhoogd. Maar ook dan bleef het érg warm. Meteen na de finish sprong Tom Pidcock in een fontein op zoek naar afkoeling:

