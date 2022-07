Voedselbank Team Hope slaat noodkreet: “Dringend nieuwe locatie nodig, dit is te belangrijk om mee te stoppen”

Sint-Truiden

De Truiense voedselbank Team Hope is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Hebben ze nodig: een loods van zo’n 800 m² waarin een heftruck kan laden en lossen. “Onze huidige locatie is verkocht en de nieuwe eigenaar is al gestart met de eerste verbouwingswerken”, zegt voorzitter Jean-Paul Mathijs. “We runnen deze voedselbank al bijna tien jaar. Het is veel belangrijk om mee te stoppen.”