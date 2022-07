Bondscoach Ives Serneels wil met Red Flames geschiedenis schrijven tegen Italië: “Onze wil om te winnen kan een verschil maken”

De Red Flames staan op een wedstrijd van een historische kwalificatie voor de tweede ronde van het EK. Maandagavond moeten ze tegen Italië het ticket voor de kwartfinales afdwingen (en hopen dat IJsland niet wint van Frankrijk). “We kunnen morgen voor een stunt zorgen die nog niet gebeurd is in het Belgische vrouwenvoetbal”, zegt bondscoach Ives Serneels daags voor de wedstrijd in Manchester. “Ik zal heel eerlijk zijn: mocht het niet lukken, zal ik heel ontgoocheld zijn.”

Om die stunt te realiseren en dus Italië te verslaan, moeten de Flames volgens Serneels “zichzelf blijven en verder bouwen op de vorige wedstrijden”. De Belgen openden hun toernooi met een fel bevochten 1-1 gelijkspel tegen IJsland en verloren daarna met 2-1 van groepsfavoriet Frankrijk. Ondanks die 1 op 6 maakt Serneels een positieve balans op. “Tegen een zeer sterk IJsland hadden we het op bepaalde momenten niet gemakkelijk maar sleepten we toch een punt uit de brand. Tegen de Fransen stonden we er na de moeilijke momenten bij de tegengoals en deden we het in de tweede helft tot aan hun zestien meter bij momenten zeer goed. Dat zijn zaken die vertrouwen geven.”

Het wedstrijdplan voor Italië heeft Serneels al in zijn hoofd “maar daar ga ik nu niet over uitweiden”, zegt hij. “Over Italië weten we dat ze goed georganiseerd zullen spelen. Ze kennen de knepen van het vak. Maar wij hebben vertrouwen op basis van wat het team de voorbije tien dagen heeft laten zien.”

De Flames reisden naar Engeland af met de vaste wil beter te doen dan vijf jaar geleden. Toen eindigde het EK-debuut van de Belgische voetbalvrouwen in Nederland in de groepsfase. De wil om nu beter te doen, is nog steeds erg groot, benadrukt Serneels. “We hebben de ambitie om de kwartfinale te halen uitgesproken. De gretigheid in de groep is er, dat hebben ze de vorige wedstrijden ook bewezen, zelfs toen het voetballend minder was. Dat moeten we morgen zeker meenemen want de wil om te winnen, kan een verschil maken.”

In het scenario waarbij de Flames de Italianen verslaan en daarbij doorgaan, moet het al geplaatste Frankrijk ook IJsland kloppen. Serneels kent de Franse bondscoach Corinne Diacre goed maar hij heeft zijn collega niet gevraagd maandagavond haar beste team op stellen. “Neen”, lacht hij. “Ik heb haar wel succes gewenst voor het vervolg van het toernooi.”