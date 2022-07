Lorena Wiebes wint ook slotrit Baloise Ladies Tour, Ellen van Dijk is eindlaureate

Lorena Wiebes (DSM) heeft zondag de slotetappe in de achtste Baloise Ladies Tour (cat. 2.1) gewonnen. Na 119,7 kilometer met start en finish in het Oost-Vlaamse Deinze was de 23-jarige Nederlandse opnieuw oppermachtig in een massasprint. Ze liet de Poolse Daria Pikulik en haar landgenote Mylene de Zoete achter zich.

De eindzege ging naar de 35-jarige Ellen van Dijk (Trek-Segafredo). De Nederlandse haalde het met 21 seconden voorsprong op Wiebes en 1:02 op de Française Audrey Cordon Ragot. Beste Belgische werd Marthe Truyen met een negende plaats op 2:59.

Van Dijk mocht met een voorgift van 31 seconden op haar naaste concurrente beginnen aan de allerlaatste rit. Van bij de start lag het tempo erg hoog. Na 11 kilometer koers ging de Amerikaanse Lily Williams in de aanval. Ze kreeg wat verderop versterking van de Poolse teamgenotes Monika Brzezna en Agnieszka Skalniak-Sojka. Geen van hen vormde een bedreiging voor het klassement en daarom mocht het trio zijn voorsprong beginnen uitbouwen. Bij de tweede rushsprint, net als de eerste gewonnen door Skalniak-Sojka, was het verschil nog 1:05.. Bij het ingaan van de slotronde was dat tot 35 seconden geslonken.

De rensters van Team DSM groepeerden zich en trokken het tempo fors op. Met nog drie kilometer voor de finish volgde de algemene hergroepering. In de daaropvolgende massasprint stond er andermaal geen maat op Wiebes, die haar vierde ritzege boekte, goed voor haar vijftiende overwinning dit seizoen. Van Dijk doet het met zeven seizoenszeges evenmin onaardig.

Lorena Wiebes: “Deze rittenkoers was ideaal om sprinttrein te testen”

Met uitzondering van de proloog, waarin ze tweede werd, en de individuele tijdrit heeft Lorena Wiebes alle ritten van de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse toonde haar suprematie in de spurten en hoopt dat binnenkort ook in de Tour de France Femmes te doen. “Deze rittenkoers was daarvoor de laatste repetitie en die is wel geslaagd”, verklaarde Wiebes. “We hebben de sprinttrein kunnen uittesten en die staat duidelijk op de rails.”

“Ik kom met een heel goed gevoel uit deze rittenkoers. Ik behaalde vier ritzeges en kan met de rode puntentrui naar huis. Het wedstrijdverloop kwam ons vandaag heel goed uit. Er waren drie vluchters die voor het peloton gingen uitrijden, maar nooit veel voorsprong konden sprokkelen. Wij wilden het immers laten uitdraaien op een massasprint. We lieten de vluchters iets langer sudderen dan de andere dagen en dan was het aan mij om het af te maken.”

Ellen van Dijk “was niet alleen met voorbereiding op de Tour bezig”

“Iedereen had het over een voorbereidingskoers op de Tour, maar voor mij was dit ook een doel op zich”, verklaarde Ellen van Dijk na haar eindzege. “Dit was een leuke wedstrijd, waarin wel nog tijdritten zitten in vergelijking met andere wedstrijden. En dat vind ik natuurlijk helemaal fantastisch.”

“Het kwam er voor ons op aan Lorena Wiebes in de gaten te houden. Toen het ging uitdraaien op een massasprint, heb ik me aan het werk gezet voor Chloe Hosking. Ik was dan immers al zeker van de eindwinst. Ik heb zo een wederdienst bewezen aan mijn teamgenotes. Het wedstrijdverloop was ook heel gunstig voor ons. Er waren drie vluchters en geen van allen vormden een bedreiging voor mijn blauwe leiderstrui. Wij controleerden de zaak en daarop nam Team DSM het over om het tot een massasprint te laten komen.”