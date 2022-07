Heusden-Zolder

In feestzaal Le Grand in de vernieuwde mijngebouwen van The Max - de voormalige badzaal van de mijn van Zolder - zijn zondagmorgen meer dan 6.000 ex-mijnwerkers opgedaagd voor de algemene ledenvergadering van de KS Vriendenkring. De mijnwerkersvereniging kreeg een duidelijk mandaat om de strijd voor hun pensioenrechten verder te zetten.